صور.. موجة غبار تداهم محايل

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل، اليوم، موجة غبار كثيفة أثرت على أجواء المحافظة، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح السطحية أثارت الأتربة والغبار وتسببت في انعدام مستوى الرؤية الأفقية إلى مستوى أقل من 300 متر.

بدوره حذر مركز الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين من موجات الغبار والتقلبات الجوية، ودعت الجهات الأمنية كافة قائدي المركبات الانتباه التام في ظل هذه الأجواء المناخية المتقلبة.

من جهتها حذرت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير من التعرض لموجات الغبار ومن آثارها السلبية على صحة الإنسان، خاصة ما قد تتسبب به الأتربة من مضار على العين والأنف والجهاز التنفسي للإنسان.

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وشدد أطباء الأمراض الصدرية على ضرورة الابتعاد عن موجات الغبار داخل المنازل، واستخدام النظارات الواقية والكمامات عند وجود كميات كبيرة من الأتربة.

وبينت صحة عسير أن قسم الطوارئ بمستشفى المحافظة العام استقبل عدداً من المراجعين المصابين بنوبات ربو حادة أو حساسية صدرية جراء الغبار.

وأفادت أن الغبار يؤثر سلباً على غذاء الإنسان وصحته، وأن موسم الصيف عادة ما يحمل الكثير من الأمراض، نتيجة انتقال الغبار ذاته من مكان إلى آخر، ما يؤدي إلى تلوث المياه والأطعمة والبيئة المحيطة بالإنسان.