روسيا : وضع مضيق هرمز دراماتيكي

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

اعتبرت روسيا أن الأوضاع في منطقة مضيق هرمز تتطور بشكل دراماتيكي، داعية إلى عدم تصعيد التوتر.

وحاولت إيران اليوم اعتراض ناقلة نفط بريطانية لكن تدخل وحدات عسكرية تابعة لبريطانيا حال دون نجاح العملية.

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واستهدفت إيران عدة نافلات نفط في المياه الدولية عند مضيق هرمز كما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار بعد أسابيع من اعتدائها على 4 ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، تعليقاً على حادث ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز: “الأوضاع في المنطقة تتطور بشكل دراماتيكي، وننطلق من ضرورة منع حدوث مزيد من التصعيد”.

وأضافت زاخاروفا: “رأينا أن درجة الخطاب، بل الأعمال الملموسة، ارتفعت حتى أعلى مستوى. وموسكو تدرك جيداً أن مثل هذا النهج لا آفاق جيدة له وللتبعات التي يمكن أن يسفر عنها”.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “لهذا السبب يجب عدم تأجيج التوتر وإنما العكس، العمل بصورة تؤدي إلى نقل الوضع، إن لم يكن إلى الحالة الطبيعية، فإلى مسار العملية التفاوضية على الأقل، لحل الخلافات بين الطرفين”.