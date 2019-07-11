فيديو.. آخر كلمات العم أمين

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى الكثير من أبناء الوطن العم أمين عبدالجواد الذي وافته المنية صباح اليوم.

وعدّد المواطنون صفات العم أمين وخصاله الحميدة وحبه للخير وجهوده في مساعدة الضعفاء والمساكين والمحتاجين.

وتداول المغردون مقطع فيديو يوثق آخر كلمات العم أمين التي قالها قبل أن يتشهد ويدخل في غيبوبة الموت :” سامحوني وأبيحوني فإني مقبل على عظيم غفور رحيم”.

وتسابق المغردون في الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن ينفعه الله بدعاء الصالحين وعلمه النافع الذي انتشر في الأرض.

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وتصدر وسم العم أمين في ذمة الله الترند السعودي خلال ساعات من الوفاة، حيث قال الداعية الشيخ عادل القرني: “اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى، وأحسن عزاء أهله وذويه.”

وقال الشيخ عادل الكلباني : “اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد”.

بدوره نعى الإعلامي سامي الجعوني، العم أمين بقوله:” إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه اللهم اسكنه الفردوس الأعلى قبل أيام كلمته فيه ثقة وإيمان بالله وكأنه لم يعاني من شيء ويقول أيام معدودات ويدعي لنا أكثر من نفسه”.

وقال المقدم التلفزيوني زياد الشهري :” رحمك الله يامن لم نراك يوماً عبوساً رحمك الله ياصاحب الوصايا والحرص رحمك الله يامن كُنت وستزال بيننا”.

أما الإعلامي إبراهيم القصيمي فغرد قائلاً:”انتقل الي رحمة الله حبيب القلب الصديق الوفي النقي عم امين الله يرحمه دعواتكم له بالرحمة”.

وعُرف العم أمين في المجال الدعوي بآرائه المعتدلة وله العديد من المقاطع عبر مواقع التواصل وظهر في العديد من البرامج الدعوية كضيف.