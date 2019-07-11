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حفر الباطن تكافح العمى

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2019-07-11

حفر الباطن تكافح العمى

فواز الأسلمي – حفر الباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن اليوم، رئيس المجالس الشرفية للجنة الطبية الخيرية (معافى) ومدير برنامج عنايتي عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن السويلم بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن بالنيابة فيصل مطر العنزي ومدير معافى بالمحافظة الدكتور عبدالله المحيميد ومسؤولي جمعية عناية.

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واطلع سموه على البرامج التي تقدمها اللجنة وخدماتها ودورها في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين من أفراد المجتمع المتمثلة بالعلاج والدواء والتثقيف، قبل أن يدشن سموه حملة مكافحة العمى الناتج عن مرض السكري والتي تقيمها اللجنة بالتعاون مع جمعية عناية الصحية.

وأكّد المحافظ على أهمية العمل الخيري ودوره التنموي وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الاهتمام الكبير بالقطاع الثالث غير الربحي. والذي يتكوّن من الجمعيات، والهيئات الخيرية، والتعاونية وجعلت هذا القطاع ركيزة في رؤية 2030، واعتمدت عليه في تغيير وتطوير الدولة.





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