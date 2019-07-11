الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/07/12 في المملكة.

وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، الخط الواصل ما بين الليث وجازان، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الشرقية، الرياض، نجران، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من الجوف.

وشملت التوقعات أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.