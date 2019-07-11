شاهد.. مقطع فيديو يوثق آخر كلمات للشيخ أمين: “سامحوني فإني مقبل على رب رحيم”

جدة - عمرو شويل عبر سعوديون من مختلف مناطق المملكة عن حزنهم، اليوم، لوفاة الداعية المعروف أمين عبدالجواد، صاحب اللقب الشهير “العم أمين” بعد صراع مع المرض. وتوالت تغريدات النعي، والإشادة بسيرته الطيبة في الدعوة.

ووثق متابعون آخر كلمات للشيخ وهو على فراش المرض، يقول: “سامحوني.. فإني مقبل على رب رحيم غفور”. وتدهورت صحة الشيخ وظهر في أكثر من مقطع فيديو يطلب الدعاء له ويشكر كل من وقف بجانبه في مرضه. ترجع أصول الشيخ إلى المدينة المنورة، لكن والده انتقل للعيش في مدينة جدة للعمل.

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