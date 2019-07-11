شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستعرض الاهتمامات المشتركة مع السفير الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، اليوم (الخميس)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

ورحَّب الأمير عبد العزيز بن سعد بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.