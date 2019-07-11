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أمير حائل يستعرض الاهتمامات المشتركة مع السفير الإماراتي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، اليوم (الخميس)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

ورحَّب الأمير عبد العزيز بن سعد بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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