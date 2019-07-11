شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتمكن نُزلاء الإصلاحيات من خدمة الحجاج في «الهدى والأضاحي»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

وقَّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مع المديرية العامة للسجون وعدد من الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع المشروع، اتفاقية تدريب وتوظيف لتمكين نزلاء الإصلاحيات والمُفرج عنهم من العمل خلال موسم حج هذا العام، في مهن إشرافية وفنية لخدمة أكثر من 55 دولة إسلامية بشكل مجاني، مع تكفل المشروع والشركات الخاصة بصرف مرتبات النزلاء، تحقيقاً لرؤية 2030.

وكشف المُشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن الاتفاقية تستهدف مشاركة نزلاء السجون والمفرج عنهم في العمل بالمشروع خلال موسم الحج، وتمكينهم من الأعمال التي تتناسب مع مؤهلاتهم العملية والعلمية، واحتياجات المشروع من المهن المتعددة.

وأشار إلى أن الاتفاق يُعد الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ورفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون بما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.