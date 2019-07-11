شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفعت أسعار الأسماك 40٪ في الشرقية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام) @mod1111222

سجلت أسعار الأسماك الممتازة في السوق المركزي بمحافظة القطيف ارتفاعا بنسبة من 30 – 40 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث قفز سعر الشعري إلى 650 ريالاً مقابل 450 ريالاً للمن (16 كغم).

وعزا متعاملان في سوق القطيف المركزي أسباب الارتفاع إلى العوامل المناخية غير المستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لموسم الروبيان اعتباراً من مطلع أغسطس القادم.

وذكر محمد المحيشي أن الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية شكلت إحدى العوامل الأساسية في الارتفاعات الكبيرة بمختلف أنواع الأسماك، لافتاً إلى أن الأسماك الممتازة قفزت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري.

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وأشار إلى أن سرعة الرياح تمنع القوارب من الإبحار بمختلف المصائد في الخليج، متوقعاً استمرارية تذبذب الأسعار خلال الأيام القادمة.

بدوره، أوضح علي الظاهر أن بدء الاستعداد لموسم الروبيان يشكل عاملاً إضافياً لارتفاع أسعار الأسماك، حيث بدأت العديد من المراكب التجهيز للتحول باتجاه صيد الروبيان، مما قلص أعداد المراكب العاملة في صيد الأسماك.

وقفز سعر سمك الصافي بنسبة 30 في المئة ليستقر عند 1100 ريال مقابل 850 ريالاً للثلاجة (32 كغم)، فيما ارتفع سمك الشعري بنسبة 40 في المئة ليصل إلى 650 ريالاً مقابل 450 ريالاً للمن (16كغم)، وسجل سمك الهامور ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة ليستقر عند 1100 ريال مقابل 900 ريال للمن.