السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي للأندية في 29 يوليو الحالي، فيما تحدد موعد نهاية القيد للأندية المصرية في البطولات الأفريقية في 31 من الشهر نفسه. واستثنى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الأندية المصري من الالتزام بموعد نهاية القيد للأندية، والذي كان مقررا له 30 من يونيو الماضي، بناء على طلب الاتحاد المصري للعبة. ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري في 21 من الشهر الحالي، على أن تختتم في 28 من الشهر نفسه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب الانتقالات للأندية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.