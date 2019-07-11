أخضر التايكوندو للأردن للمشاركة آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين والعاشرة للشباب التي تنطلق في العشرين من يوليو الحالي. وسيتخلل الأيام التي تسبق البطولة تدريبات صباحية ومسائية تحت إشراف الطاقم التدريبي الوطني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي. ويمثل منتخب الناشئين ريان الحارثي، يزن بسيسي، كاظم الظافري، لؤي غانم، أصيل عسيري، محمد مداوي، محمد الغنام، عمر الزير، في حين سيمثل منتخب الشباب صالح المطيري، رياض الظافري، صادق العبادي، رداد الشريف، ريان الطائفي، سامي خيبري، محمد السويق، علي المبروك.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي ثقته باللاعبين لتحقيق ميداليات في خطى المحفل الآسيوي، بناء على قدمه اللاعبون خلال مشاركتهم السابقة في بطولة الهند الدولية وحققوا من خلالها 10 ميداليات منوعة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين.