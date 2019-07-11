15 عاما سجن لامرأتين اعتنقتا الفكر الداعشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قضت محكمة عراقية أمس بالسجن 15 عاما بحق امرأتين من دولة قرغيزستان لإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش. وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن «الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيق بأنهن حضرن إلى سوريا عن طريق تركيا للالتحاق بعصابات داعش الإرهابي مع أزواجهن، وأنهن انتقلتا إلى العراق بصورة غير شرعية وسكنتا في منطقة تلعفر في محافظة نينوى».
وذكر البيان أن «المدانتين كانتا تستلمان كفالات مالية بعملة الدولار من قبل عصابات داعش الإرهابي، وأن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريمهن وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق».
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