11 قتيلا حصاد سيارة مفخخة بسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي الغربي صباح أمس.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن السيارة انفجرت من جهة منطقة ترندة على مقربة من حاجز عند مدخل المدينة حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريحا بعضهم في حالات خطرة.