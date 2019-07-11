منظمات فلسطينية تثمن مساعدات السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمنت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان المساعدات المالية والإغاثية التي تقدمها السعودية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، دعما ومساندة للاجئين الفلسطينيين.

وأعربت المنظمات الفلسطينية في بيان مشترك عقب اجتماعها في بيروت، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة المملكة وشعبها ومؤسساتها على كل ما يقدم من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للنكبة في مايو 1948م.

وتصدر خبر تبرع المملكة بمبلغ مليوني دولار إضافية لوكالة الأونروا، مخصصة للتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، صفحات وسائل الإعلام الفلسطينية في لبنان ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.