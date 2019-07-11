جنوب أفريقيا تعفي السعوديين من الفيزا الاعتيادية وتكتفي بالالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جنوب أفريقيا أمس الأول أنه بإمكان السعوديين زيارتها دون الحاجة للحصول على فيزا اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وطبقا لوزارة داخلية جنوب أفريقيا فإنه سيسمح للسعوديين بزيارة البلاد دون الحاجة لإصدار فيزا بالطرق التقليدية، إذ سيكتفى بالتقدم للحصول عليها الكترونيا. وتجيء الخطوة في إطار تشجيع السياحة كونها أحد أهم مصادر الدخل التي تتيح فرص عمل عدة للمواطنين.
من جانبه قال نائب القنصل الجنوب أفريقي في جدة لوسو وي إن القنصلية تنتظر ورود آلية تطبيق القرار الجديد لتعلنها من جانبها، وإن التقدم للفيزا بالطريقة التقليدية حاليا، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يزداد عدد السعوديين الزائرين بعد تسهيل الحصول على الفيزا.
وفي السياق نفسه طلبت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا من المواطنين الراغبين في زيارة البلاد الاطلاع على تعليمات السفارة المدرجة في موقع وزارة الخارجية.
تعليمات سفارة المملكة للزيارة:
- شهادة الميلاد المصادقة من إحدى ممثلياتها لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما
- ضرورة المغادرة قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة
- الحذر عند التعامل مع المترجمين والسائقين ومن يدعون أنهم شخصيات مرموقة
- عدم حمل الجوازات والأغراض الثمينة بالحقائب والاحتفاظ بها في صندوق الأمانات
- الانتباه عند سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي والتأكد من عدم المراقبة
- تجنب زيارة الأماكن المشبوهة أو تجول الشخص وحيدا ليلا
- الحصول على رخصة قيادة دولية، إذ لا تقبل الرخصة السعودية
- مراعاة أن نظام القيادة في الجهة اليسرى
- يكلف 237 ريالا للجواز الواحد
- يستغرق بين 5 و10 أيام عمل
- لا يتطلب الحصول على تطعيمات خاصة
- مستوى الأمان جيد في أغلب المدن
- عوامل جذب من حيث تنوع الطبيعة والإرث الحضاري
- 10 آلاف زائر سعودي لجنوب أفريقيا خلال 2018 و2019
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