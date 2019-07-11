جامعة نجران تستوعب جميع خريجي المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جامعة نجران استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة لآخر 4 سنوات، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة، وذلك بنسبة 100%.
ويأتي الإعلان بعد أن أغلقت الجامعة مطلع الأسبوع الحالي مرحلة القبول الرئيس على بوابة القبول الالكتروني للعام الجامعي 1440 / 1441، التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الاستيعاب تحقق لجميع المتقدمين والمتقدمات الذين استوفوا الشروط الواجب توفرها للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي المقبل.
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