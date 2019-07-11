الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت رئاسة الحرس الملكي أمس الأول مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور رئيسها الفريق الأول الركن سهيل المطيري، ورئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، للتعاون في الجانب الطبي والصحي.

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ويأتي ذلك تجسيدا للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة والمستويات، وتحقيقا لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالا للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية 2030.

وتشمل المذكرة برنامج المستجيب الأساسي «الإسعافات الأولية»، وإقامة المحاضرات التوعوية لمنسوبي الحرس الملكي في كل من: المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، إلى جانب تقديم الدورات الطبية المتخصصة لمنسوبي الحرس الملكي من الصحيين، ومشاركة الصحيين من الحرس الملكي مع الفرق الميدانية للهلال الأحمر السعودي، والتعامل مع الحالات الحرجة ميدانيا واكتساب الخبرات.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.