ترشيح 9500 طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رشحت جامعة تبوك 9500 طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط القبول للعام الجامعي المقبل 1441، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي في المقر الرئيس في مدينة تبوك والكليات الجامعية في المحافظات، وحددت فترة تثبيت الرغبات من 8 إلى 18 ذي القعدة الحالي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بصفر، أن الجامعة فتحت بوابة القبول لمدة 17 يوما لتعطي الطلاب فرصة كافية للتقديم عبر البوابة الالكترونية ومراجعة بياناتهم، كما نشرت وبطرق عدة تعليمات وإجراءات التقديم، وتولى فريق الدعم الفني بالعمادة الرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة، مشيرا إلى أن عمليات إدخال البيانات تمت عن طريق المتقدمين أنفسهم آليا دون تدخل من الجامعة حيث يدخل المتقدم بياناته وترتيب رغباته، وتجلب الجامعة نتائج اختبارات المتقدمين آليا من نظام يسر للتعاملات الالكترونية.