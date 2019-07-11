29 ريالا للسهم في اكتتاب عطاء التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، سعر السهم في اكتتاب عطاء التعليمية بـ 29 ريالا.

وأعلنت في بيان أمس، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم عمل 8 يوليو 2019.

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وأوضحت أن المؤسسات اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة بنسبة تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة، كما شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من جميع شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات عدة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وأفادت إتش إس بي سي العربية السعودية بأنه وفق تعليمات الطرح الواردة في نشرة الإصدار لشركة عطاء التعليمية، فسوف يتم تخصيص 12 مليون سهم تمثل (100%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات المكتتبة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد.

وأشارت إلى أنه مع انتهاء عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات، سيتم طرح 1.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وذلك خلال فترة الطرح التي تبدأ من الأحد 14 يوليو 2019، وتستمر لمدة 5 أيام حتى نهاية الخميس 18 يوليو 2019.