47 % من الألمان يعيشون على كسب أيديهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعيش 47 % من مواطني ألمانيا فقط من عمل أيديهم، وفقا لما أوضحه مكتب الإحصاء الألماني أمس.

وفقا للنتائج الأخيرة للإحصاء السكاني المصغر الذي أجري في 2018 فإن 22% من السكان في ألمانيا يعيشون على أجور التقاعد، و24% يعيشون مع عائل آخر، و7% من السكان في ألمانيا يعيشون على المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة، في حين أن قرابة 1% يعتمدون على العائدات التي تدرها ثروتهم.

وارتفعت نسبة المزاولين للمهن وفقا للمكتب الاتحادي للإحصاء، حيث كانت نسبة الألمان الذين يعيشون غالبا على دخلهم من عملهم نحو 41% في 2000، و30% من السكان يعيشون على هبات من ذويهم.