السجن 7 سنوات لسائق حافلة تسبب في وفاة 17 راكبا بدبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبي

قضت محكمة مرور دبي أمس بالسجن سبع سنوات لسائق عماني تسبب في وفاة 17 شخصا بحادث خلال إجازة عيد الفطر الماضي، مع إلزامه بدفع دية 3.4 ملايين درهم لورثة المتوفين في الحادث.

وكان السائق يقل 30 راكبا بحافلة تتبع المواصلات العمانية، قادمة من مسقط إلى دبي، وبعد وصوله إلى المدينة الإماراتية، دخل في شارع مخصص للمركبات الصغيرة ولا يسمح بمرور الحافلات عليه.

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وذكرت مصادر في الشرطة والنيابة أن الحافلة اصطدمت بحاجز حديدي، مما أدى إلى وفاة 17 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 13 كانوا ضمن الركاب.

وأحالت نيابة السير والمرور في دبي السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبا وإصابة 13 شخصا بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

واعترف السائق في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.