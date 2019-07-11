زيادة أعداد المشترين للعقارات في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أظهرت بيانات المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا الصادرة أمس تحسن ميزان أسعار العقارات خلال يونيو الماضي بفضل زيادة عدد المشترين لأول مرة منذ أواخر 2006. Advertisements وبلغ معدل ميزان أسعار المساكن في بريطانيا (- 1%) خلال الشهر الماضي مقابل (- 9%) خلال مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المعدل إلى (- 12%). وتمثل هذه البيانات دليلا إضافيا على استقرار المبيعات، بحسب سيمون رابينسون كبير المحللين الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين القانونيين. وأضاف رابينسون في تعليقه على البيانات «لم يتكون لدي انطباع من البيانات التي قدمها المشاركون في المسح بأن هناك أملا قويا في تحسن كبير لنشاط السوق».



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