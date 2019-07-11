حقيبة دبلوماسية لتوحيد رؤى أبناء السعودية في الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري برنامجا معرفيا تحت مسمى «الحقيبة الدبلوماسية»، يتضمن جملة من الأسئلة وأجوبتها الموضوعية عن أهم الموضوعات التي يتعرض لها المبتعثون والزوار السعوديون للدول الأخرى.

واحتوت الحقيبة على إجابات علمية شاملة ومباشرة عن 180 سؤالا تمحورت في ستة مجالات، وهي: حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، والمجالات الدينية والسياسية والقانونية والتربوية، وذلك بهدف توحيد رؤى أبناء المملكة حيال التساؤلات التي يتعرضون لها أثناء وجودهم وإقامتهم في الخارج، وإزالة الغموض واللغط حول الموضوعات الآنفة الذكر عن المملكة بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الدولية، وأفراد المجتمعات الغربية، التي يتم استغلالها لتشويه صورة الفرد والمجتمع في المملكة من قبل جهات مغرضة تحاول النيل من قيمة الوطن وحكومته وشعبه ومقدراته.

Advertisements

وتشكل الحقيبة الدبلوماسية واحدا من الأعمال النوعية، إذ قام مشروع سلام للتواصل الحضاري بجمع تلك الأسئلة والإجابة عنها وتصنيفها بحسب القضايا التي شكلت الأساس الفكري لها، ومن ثم إصدارها لتكون معينا لشريحة كبيرة من السعوديين، حيث يسترشدون بها في ردودهم على ما يطرح عليهم من أسئلة، لكيلا تعتمد إجاباتهم على ردود الفعل المباشرة بدافع المفاجأة، ولكي تكون الأسئلة متوقعة بقدر المستطاع، وأجوبتها مبنية على معلومات وبيانات وأرقام قد لا تحضر بعضهم في حينه، الأمر الذي يعطيهم ثقة أكبر، ويعطي إجاباتهم مصداقية أكثر.

وتمت الاستفادة في إصدار الحقيبة الدبلوماسية من مجموعة من الخبراء والمختصين في العلوم الشرعية والسياسية والاجتماعية والتربوية، والاعتماد على الدراسات السابقة التي أصدرها مشروع سلام للتواصل الحضاري خلال الفترات السابقة.

مجالات أسئلة الحقيبة