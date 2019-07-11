السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالحدود الشمالية دورة بعنوان «المواهب والمهارات»، وذلك بالغرفة التجارية الصناعية بعرعر. وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة «صيفنا مهارات» التي تهدف لاستثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.



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كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتنمية مهارات شباب عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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