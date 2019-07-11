بيت السرد النقدي يجمع الأكاديميين بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام في الـ29 من يوليو الحالي الدورة الأولى لملتقى بيت السرد النقدي، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين.

وقال مدير الجمعية يوسف الحربي إن الدورة اختير لها كمحور «تسع روايات سعودية» فائزة بجوائز متفرقة، مشيرا إلى أن تسعة نقاد وأكاديميين سعوديين سيشاركون في فعاليات الملتقى، إذ سيقدم كل ناقد قراءة نقدية لواحدة من الروايات التسع.

وأبان أن قائمة الروايات المشاركة في الملتقى، هي «ترمي بشرر» و«ما تبقى من أوراق محمد الوطبان» و«طوق الحمام» و«الحمام لا يطير في بريدة» و«نزل الظلام» و«خرائط المدن الغاوية» و«أبناء الأدهم» و«موت صغير» و«مسرى الغرانيق في مدن العقيق».