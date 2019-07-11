بدلات للمعلم الخبير المكلف بأكثر من 18 حصة دراسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن لائحة الوظائف التعليمية نقلت وظيفة ‫المعلم‬ من وظيفة عادية إلى مهنة ذات معايير احترافية، نحو التحول إلى مجتمع طموح ضمن ‫رؤية 2030‬.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لشرح تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية، بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن الانتقال من رتبة إلى رتبة لا يحتاج إلى رقم شاغر وإنما الرقم الوظيفي الموجود عليه الآن.

القواعد التنفيذية

وأوضح آل الشيخ أن القواعد التنفيذية ستضع بدلات للمعلم الخبير الذي يكلف بأكثر من 18 حصة دراسية، في حين أن المعمول به الآن، أن المعلم الذي يكلف فوق عمله يحاسب بموجب الساعة، لكن المعلم الخبير ستكون له مكافآت مقطوعة، إضافة إلى أن راتبه في اللائحة الجديدة يصل إلى 23 ألف ريال، وسيقفز مع المكافآت إلى 25 ألف ريال، وستوضح القواعد التنفيذية الكثير من الأمور بإذن الله.

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وقال إن من تم تسكينه في المستوى السادس سيعوض التعويض نفسه، وستحسب له العلاوة التي يستحقها، ولن يكون هناك متضرر من المعلمين من اللائحة الجديدة.

وأضاف وزير التعليم أن المعلم الممارس يستطيع الانتقال من رتبة ممارس إلى رتبة خبير في غضون 9 سنوات أو أقل، وذلك بحسب مهنيته وقدرته على تطوير نفسه، ولا يحتاج لشهادات عليا للوصول إلى رتبة خبير، ويمكن ذلك من خلال التطوير المهني.

تحديث اللوائح

من جهته قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن العمل جار الآن على تحديث اللوائح في وزارات محددة، مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية، وما زلنا في عملية مراجعة تلك اللوائح، مبينا أن العلاوة السنوية سيتم إعطاؤها حسب اللائحة التي يتم الاعتماد عليها، فإذا كانت السابقة ولم تنفذ اللائحة الجديدة يتم العمل بها.

بدوره أوضح الدكتور حسام زمان أنه سيرخص لجميع المعلمين الذين تجاوزوا اختبار كفايات سابقا، إضافة إلى أن مرشحي الوظائف التعليمية في حال تجاوزوا اختبار كفايات سيبدأ الترخيص لهم من تاريخ تفعيل اللائحة في 26 /‏ 4 /‏ 1441، وستكون الهيئة جاهزة لإصدار الرخص المهنية.

وأكد أنه سيبدأ التسجيل لإصدار الرخص المهنية قبل هذا التاريخ لمن لم يحضر اختبار كفايات سابقا.