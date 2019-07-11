58 موهوبة يشاركن في المعرض التفاعلي للطاقة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اختتم معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض أمس برامج موهبة الإثرائية للسنة الثامنة على التوالي تحت شعار «مملكة الطاقة المستدامة»، استقبل خلالها 58 موهوبة من طالبات المرحلة المتوسطة منذ 13 شوال الماضي، وذلك تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

ومن خلال البرنامج تعرفت الموهوبات على تجربة صيفية مختلفة في مجال الطاقة المستدامة بهدف زيادة الحصيلة المعرفية، ودعم رؤية معرض مشكاة التفاعلي ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في إبراز القدرات الوطنية ودعم الطلاب، حيث يسعى البرنامج إلى إثارة اهتمام الطلاب ورفع مستوى حماسهم حول برامج الطاقة المستدامة في المملكة من خلال دروس ورحلات تعليمية وتجارب ممتعة.

يذكر أن معرض مشكاة التفاعلي يفتح أبوابه لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج موهبة الصيفي من الـ11 وحتى الـ29 من ذي القعدة الحالي.