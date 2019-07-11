«الغذاء والدواء» تحذر من منتج لإضاءة الوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي للبشرة (إضاءة وجه) يحمل الاسم التجاري (Kiss Beauty highlightglitter)، لتجاوزه الحد المسموح به من مادة «الأنتيمون».

وأوضحت أنها سحبت عينات متداولة من المنتج بالأسواق المحلية لتحليلها والتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من «الأنتيمون» تجاوزت الحد المسموح بها من الشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO1943:2016)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك مثل تهيج العين والجلد والرئتين.

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ويحمل المنتج اسم (Kiss beauty highlight glitter No. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12) المصنع في الصين برقم تشغيلة (87083072018) وتاريخ صلاحية 2023 / 07.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.