مفاهيم الأمن السيبراني بتعليم عنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شهدت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم التدريب والابتعاث، تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن «الأمن السيبراني»، وذلك في ثانوية الشيخ ابن سعدي. وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، متضمنة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني ومجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، وذلك بهدف ضمان توفر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني.



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