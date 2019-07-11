هيئة الهلال الأحمر تلحق بمركز العمليات الموحد 911

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

دشن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن مشاري أمس انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد، ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وشبكة الألياف البصرية الآمنة، بمقر وكالة الوزارة للقدرات الأمنية.

وقال المشاري إن الاحتفال اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيسهم في تسهيل وسرعة الإجراءات خلال مرحلة دورة البلاغات وزيادة فعالياتها التي ترد إلى المركز من خلال شراكة تقنية لمستقبل يختصر الزمن، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من وزير الداخلية.

من جهته أوضح وكيل الوزارة للقدرات الأمنية اللواء فهد الزرعة أن أهمية هذه المشاركة مع قطاعات الدولة تكمن في تعزيز التكامل فيما بينها في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وسعيها للرقي بهذه الخدمات والعمل على تقديمها بأفضل صورة وأكثر فاعلية، وبذلك يتم توحيد الجهود والحد من الازدواجية في الموارد المالية والبشرية والطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية لتحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة.

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وبين أن الداخلية تتطلع مستقبلا ومن خلال هذه الشراكة إلى توفير تغطية لاسلكية متكاملة لجميع مدن المملكة ومواقع تقديم الخدمات الإسعافية إضافة إلى توفير اتصال آمن وفعال عالي المستوى.

فيما أعرب القاسم عن شكره لوزير الداخلية ومساعده لشؤون التقنية وفريق العمل على الجهود التي بذلت لإنجاح مبادرة الربط التقني، منوها بأهمية الربط التقني مع المركز والاستفادة من التقنيات الأمنية والخدمية التي توفرها وزارة الداخلية.

حضر الحفل، الذي شهد عرضا مرئيا عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في مركز 911، مديره اللواء عبدالرحمن الصالح، ومدير إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية العقيد محمد الرشيد، ومدير مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911، ومدير برنامج الاتصال الأمني الموحد بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، ومدير مشروع شبكة الألياف البصرية المقدم نايف اللحياني.

خصص لهيئة الهلال الأحمر: