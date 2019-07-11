نائب أمير مكة يناقش آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المبادرات الشبابية بالمنطقة، الأمير بدر بن سلطان اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، نوقشت خلاله آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم حج العام الحالي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات.

واستعرض الاجتماع خطط العمل التطوعي المزمع تنفيذها خلال موسم حج هذا العام، إذ قدمت وزارة الحج والعمرة خطتها التطوعية التي يتخللها تنفيذ مبادرات عدة.

وقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبذة عن ندوة «العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن» المنعقدة في جدة أخيرا، بمشاركة 14 جهة حكومية جرى خلالها مناقشة الدوافع والأسباب لممارسة العمل التطوع خلال موسمي الحج والعمرة وأثر المتطوعين في نقل تجربة التطوع وما تحمله من تحديات، وتأثير البعد التاريخي في التطوع الموسمي إيمانا منها بالدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع، وكذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني لتشجيع العمل التطوعي.

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ثم استعرض الدفاع المدني خطة التطوع لموسم حج العام الحالي، فيما قدمت وزارة الصحة نبذة عن خطتها وأيضا هيئة الهلال الأحمر السعودي.

مبادرات وزارة الحج

«كن عونا» للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن

«صديق الحاج والمعتمر» لتعزيز الخدمة وخلق روح المنافسة

«اشتاقت لكم مكة» تعنى بالترحيب بضيوف الرحمن

«نحبك يا ضيف الرحمن» تنفذ برامج مميزة لاستقبال الحجيج

3 آلاف متطوع ومتطوعة ينفذون المبادرات

مبادرات الدفاع المدني

«تطوعي عبادة»

«وقاية» تركز على جوانب السلامة والوقاية

«صحتك تهمني» تعنى بالرعاية الصحية

«روافد» تقدم خدمات التثقيف الصحي

«الإشراف الوقائي» يؤهل المتطوعين للإطفاء بالمخيمات

1315 متطوعا ومتطوعة يشاركون في

الإنقاذ والسلامة

مبادرات وزارة الصحة