الخدمة المدنية تعرف ببرنامج التوطين الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نظمت وزارة الخدمة المدنية أمس الأول اللقاء التعريفي ببرنامج «التوطين الالكتروني»، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن بتال، وممثلي الجهات الحكومية، وكبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها، وذلك في فندق هوليدي إن بالرياض.

Advertisements

ويعـد تطوير نظام التوطين الالكتروني تطبيقا لخطط السعودة الطموحة من خلال توفير فرص عمل أفضل للمواطنين، حيث تأتي أبرز أهدافه متابعة جميع العاملين «غير السعوديين»، وذلك عن طريق آلية دقيقة لمتابعة طلبات التعاقد، وتجديد العقود في جميع الجهات الحكومية على جميع السلالم ووظائف البنود من مرحلة التعاقد إلى مرحلة إحلال المواطن على وظيفة مشغولة بوافد، مع إمكانية مراجعة طلبات التجديد من خلال الربط بين أنظمة الوزارة «جدارة، دليل المؤهلات، توثيق، الوظيفة العامة».

ويأتي برنامج التوطين الالكتروني نتيجة لما تشهده الخدمة المدنية من تطورات سريعة وواسعة في كثير من المجالات، وما صاحب تلك التطورات من توسع بالأجهزة الإدارية واتباع أسلوب الخدمات الالكترونية باعتباره أسلوبا يلبي الاحتياجات المتغيرة والمتسارعة من الأعمال التي تحتمها خطط التنمية الطموحة عبر رؤية 2030.

آلية إحلال المواطن على وظيفة مشغولة بوافد: