الفيصل يتسلم تقريرا للسجون عن خطط تطوير الإصلاحيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير وخطط مستقبلية.
كما تضمن التقرير برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والتي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء.
جاء ذلك لدى لقائه في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش.
كما استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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