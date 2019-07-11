الحج و«مبادرات مسك» يتيحان التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دعت وزارة الحج والعمرة ومركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» الراغبين والراغبات في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، إلى المبادرة بالتسجيل في بوابة برنامج «كن عونا» التطوعي في نسخته الثانية، حيث أطلقت هذه البوابة لإتاحة الفرصة للتسجيل أمام الراغبين في التطوع هذا العام.

ووفقا للوزارة والمركز فإن عملية التسجيل ستتبعها مراحل تتمثل في تأهيل المتقدمين وتدريبهم على المجالات التطوعية كافة في موسم الحج، في سبيل تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وينطلق برنامج «كن عونا»، أحد برامج الخدمة المجتمعية في وزارة الحج من رؤية «أن نكون عونا لضيوف الرحمن، وسندا للجهات ذات العلاقة، بقيم إسلامية تحمل معنى المسؤولية»، وتهدف إلى تحقيق أربعة أهداف.

وتشمل مناطق التطوع 13 موقعا متنوعا، تشمل المنافذ والمطارات ووسائل النقل ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر التواجد في كل من الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس بجدة، وصالة الحجاج بالمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة»، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة قطار الحرمين.

يذكر أن مجالات التطوع حددت لتغطي المجالات كافة، بحيث تشتمل على استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، والإرشاد والتوجيه، والترجمة، والتطوع الطبي، والتطوع البيئي، وإكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي «إعلام جديد».

4 أهداف لرؤية البرنامج

تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج

الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن

قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير محددة

تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية بما يواكب أهم وأبرز التطورات