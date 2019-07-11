140 مبادرة لتطوير العمل وتحسين مستوى الأداء في الحرمين الشريفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام، والتي ينفذها 10000 موظف وموظفة، وذلك من خلال تقديم 140 مبادرة، حيث شملت عددا من المحاور أعدت لتطوير العمل وتحسين مستوى الأداء بالحرمين الشريفين وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق مصلحة العمل، وعلى مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في المطاف والمسعى والسطح والقبو وتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة «الشمالية» وسائر أدوار الحرم وساحاته، وذلك لإبراز الجهود والإنجازات التي تقدمها الدولة، بالحرمين الشريفين وعنايتها بقاصديهما.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن خطة الرئاسة خلال موسم الحج تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل تقديم العون لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وسكينة وهدوء، مع الحرص على تنفيذ خطتها المعدة دون عوائق تذكر، وأن تكون إمكاناتها متاحة لحجاج بيت الله الحرام مع الحرص على توجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها.

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وأوضح فيما يتعلق بمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف أنه بلغ عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم 107 آلاف طائف في الساعة، كما سيستفاد من التوسعة الشمالية بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث ستكون مصليات، واستغلال كل الساحات المحيطة حول الحرمين بنسبة 100%.

محاور الخطة:

الخدمي

الإداري والبشري

التوجيهي والإرشادي

الهندسي والفني

الإعلامي والتقني

المسجد الحرام: