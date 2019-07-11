تجهيز 180 سيارة إسعاف للحالات المرضية في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جهزت وزارة الصحة أسطولا من 180 سيارة إسعاف لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، ومنها الخدمات الطبية الميدانية في الحج ونقل الحالات المرضية والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث في موقع الحدث، وذلك من خلال أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة.

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ووفرت الوزراة سيارات إسعاف كبيرة عالية التجهيز، للعمل في موسم حج هذا العام 1440 من المناطق الصحية المختلفة بالمملكة لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، كما وفرت سيارات إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لأداء المهام والأعمال المنوطة بها، والتجهيزات الطبية اللازمة، وأجهزة إنذار واللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، ودعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وسيوزع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافق الصحية بمناطق الحج بما يتماشى مع تفويج الحجاج وتصعيدهم من منى إلى عرفات، والنفرة من عرفات إلى منى مرورا بمزدلفة، وفي المناطق ذات الكثافة العالية، إضافة إلى ممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة. كما سيحدد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بعد لسيارات الإسعاف.

من تجهيزات الصحة