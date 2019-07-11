وزير الشؤون الإسلامية: نعمل وفق منظومة متكاملة لتوعية الحجاج بأحكام المناسك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أهمية تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل لإنجاح أعمال الوزارة بالحج، مشيرا إلى أنهم يعملون وفق منظومة متكاملة من مختلف القطاعات لأداء رسالتهم في توعية وإرشاد الحجاج بأحكام المناسك وتبصيرهم بمقاصد الحج وآدابه.

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جاء ذلك لدى ترؤسه أمس، في مقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الثاني للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد، وعدد من الوكلاء والمسؤولين «أعضاء اللجنة».

ونوه آل الشيخ خلال الاجتماع بالدعم الكبير الذي تلقاه مختلف أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار في كل ما يحقق لهم أسباب الراحة والطمأنينة حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان، وعزا ذلك إلى التوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من ولي عهده الأمين.

وأثنى على سير العمل في المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالحج التي بدأت مع استقبال طلائع ضيوف الرحمن بالمنافذ والمواقيت وتقديم خدمات توعوية وإرشادية، إلى جانب تهيئة المساجد ومرافقها وتكثيف الجولات الرقابية على مقدمي الخدمة فيها لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق رسالة وأهداف الوزارة السامية، تماشيا مع رؤى وتطلعات القيادة. واستعرض الاجتماع خطة الوزارة وأعمالها بالحج وما تحقق من الإنجازات متطرقا إلى المعوقات التي قد تعترض سير العمل، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.