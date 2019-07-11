الاستعلام عن الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج الكترونيا، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية «أبشر»، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية. وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، فيما لا يتيح النظام للحاج خلال الخمس سنوات الماضية بالحج مجددا، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وذلك بالتسجيل عبر البوابة الالكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة. خطوات الاستثناء في أداء الحج: Advertisements التسجيل عبر البوابة الالكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة تظهر رسالة الرفض يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب استكمال الإجراءات زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب



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