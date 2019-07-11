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الاستعلام عن الكترونيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج الكترونيا، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الالكترونية الشاملة لوزارة الداخلية «أبشر»، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية.

وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، فيما لا يتيح النظام للحاج خلال الخمس سنوات الماضية بالحج مجددا، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وذلك بالتسجيل عبر البوابة الالكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة.

خطوات الاستثناء في أداء الحج:

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التسجيل عبر البوابة الالكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة

تظهر رسالة الرفض

يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب

استكمال الإجراءات

زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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