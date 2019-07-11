، "الحرس الوطني" يعلن نتائج المقبولين مبدئيًّا بالقطاع الغربي.. واستقبالهم الأحد القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرتبة "وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي" من حَمَلة البكالوريوس والدبلوم والثانوية

أعلنت قبل قليل شعبة التجنيد بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عن نتائج المقبولين مبدئيًّا لعام 1440هـ للمتقدمين بطلبات التجنيد على بوابة التجنيد الإلكترونية، برتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي) لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة على الرابط: https://t.co/jQpzlfOBx4?amp=1

وكانت الوزارة قد أعلنت في أوقات سابقة أن مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، سيبدأ باستقبال المقبولين مبدئيًّا من المتقدمين عبر الفرز الآلي فقط، وذلك بمقر شعبة التجنيد يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ.

وأكدت "الوزارة" أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة إلّا من خلال رابط التجنيد.