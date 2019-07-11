كم كان عدد سكان المملكة قبل 45 عاما؟.. تعرف على تاريخ التعداد السكاني منذ 1974 وحتى الآن

أجرت المملكة منذ تأسيسها أربعة تعدادات سكانية أظهرت التطور السكاني للمملكة طوال الفترة الماضية، فيما صدر قرار مجلس الوزراء قبل عامين بتنفيذ التعداد السكاني الخامس عام 2020م.

وأُجري التعداد السكاني الأول عام 1974م حيث بلغ عدد السكان حينها 7 ملايين، كان عدد المواطنين منهم 6.22 مليون نسمة بينما بلغ عدد المقيمين 791.1 ألف نسمة، وبلغ عدد السكان المستقرين 5.15 مليون نسمة فيما بلغ عدد الرحل 1.86 مليون نسمة.

وفي عام 1992م أجري التعداد السكاني الثاني حيث بلغ إجمالي عدد السكان حينها 16.95 مليون نسمة، منهم 12.31 مليون مواطن و4.64 مليون مقيم.

وفي عام 2004م أجري التعداد السكاني الثالث حيث بلغ إجمالي عدد السكان حينها 22.68 مليون نسمة، منهم 16.53 مليون مواطن و6.15 مليون مقيم.

وفي عام 2010م أجري التعداد السكاني الرابع حيث بلغ إجمالي عدد السكان حينها 27.24 مليون نسمة، منهم 18.77 مليون مواطن و8.46 مليون مقيم.

ويبلغ العدد الإجمالي لسكان المملكة في آخر إحصائية للهيئة العامة للإحصاء، نحو 33.41 مليون نسمة، منهم 20.77 مليون سعودي، و12.64 مليون مقيم.

وستقوم الهيئة العامة للإحصاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 4/ 4/ 1438هـ، بتنفيذ التعداد السكاني لعام 2020 في يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020م.