«عاجل» تنشر تفاصيل وشروط الحصول على «الرخصة المهنية»

علمت «عاجل»، اليوم الخميس، أن شروط الحصول على «الرخصة المهنية» للوظائف التعليمية، بعد اعتماد سُلَّم الرواتب، تنص على:

أولًا- رخصة معلم ممارس: وتتضمن أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، إضافة إلى الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة ممارس.

أما درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية، فهي من 50 إلى 69.

ثانيًا- رخصة معلم متقدم: أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وكذلك الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الوزارة لرخصة «متقدم»، إضافة إلى إتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة «معلم متقدم» حسب المؤهل الأكاديمي.

أما درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية فهي من 70 إلى 84.

Advertisements

ثالثًا- رخصة معلم خبير: وتتضمن أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وكذلك الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الوزارة لرخصة «خبير»، وكذلك إتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة «معلم خبير» حسب المؤهل الأكاديمي. أما درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية فهي من 85 فأعلى.

وحول المدة الزمنية المطلوبة للتقديم على الرخصة، فيمكن للمعلم الذي يرغب في الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير أو التجديد، التقديم قبل عام من المدد المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.

أما إعادة الاختبار فتكون في حالة عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار.

وفيما يخص تجديد الرخصة، فتكون بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.