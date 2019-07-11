بالفيديو.. وزير التعليم: الانتقال من رتبة لأخرى لا يحتاج لوظيفة شاغرة

أكَّد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أنَّ الانتقال من رتبة إلى رتبة، لا يحتاج إلى وظيفة شاغرة.

وردَّ وزير التعليم على سؤال لـ«عاجل»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقِد اليوم للإعلان عن لائحة «سلم الرواتب الجديدة»، قائلًا: «الانتقال من رتبة إلى أخرى لا يحتاج إلى وظيفة شاغرة؛ لأنه ينتقل برتمه الوظيفي وهذه أيضًا ميزة».

وأشار إلى «إمكانية الانتقال من رتبة متقدم إلى خبير بدون شاغر خبير؛ لأنه ينتقل برتمه العام». موضحًا أنَّه «تمَّ تلافي المشكلة التي كانت موجودة، وهذا في حدِّ ذاته يُعد تطويرًا في لائحة سلم الرواتب الجديدة».

وبحسب الوزير، ستحلّ اللائحة الجديدة محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في عام 1401هـ؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عامةً وقطاع التعليم خاصةً، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادًا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

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ووفقًا للائحة الجديدة، فإنَّ جميع المعلمين والمعلمات في المستويات: الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقًا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب إلى راتبه، بحيث لن يكون هناك ضرر عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم إلى رتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصًا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وكانت «عاجل» انفردت بنشر تفاصيل سلم الرواتب الجديد، بعد اعتماده من جانب الجهات العليا، موضحة أنَّه يتضمن تصنيفًا جديدًا للمعلمين، يأخذ في اعتباره سنوات خدمتهم وكفاءتهم الوظيفية، فضلًا عن تحصيلهم العلمي اللاحق للتوظيف.

كما انفردت بنشر أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سُلَّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.

