رسميًّا.. «الهلال الأحمر» يدخل ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد بالداخلية

دشّن الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اليوم الخميس، انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية، ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد ومراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 وشبكة الألياف البصرية الآمنة بمقر وكالة الوزارة للقدرات الأمنية.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

واستهلّ الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، الاحتفال بكلمة، قال فيها: « الاحتفال اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيسهم في تسهيل وسرعة الإجراءات خلال مرحلة دورة البلاغات وزيادة فعالياتها التي ترد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من خلال شراكة تقنية لمستقبل يختصر الزمن، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم والحضور.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد الزرعة أن أهمية المشاركة مع قطاعات الدولة تكمن في تعزيز التكامل فيما بينها في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وسعيها للرقي بهذه الخدمات والعمل على تقديمها بأفضل صورة وأكثر فاعلية وبذلك يتم توحيد الجهود والحد من الازدواجية في الموارد المالية والبشرية والطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين لتحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة.

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وأشار إلى أنه خُصص لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2944 جهاز يدوي وأكثر من 506 جهاز عربة بالإضافة إلى 574 جهاز مكتبي، وربط موقعين من مواقع الهيئة بشبكة الألياف البصرية بمنطقة مكة المكرمة والحوميات.

وبين أن وزارة الداخلية تتطلع مستقبلًا من خلال هذه الشراكة إلى توفير تغطية لاسلكية متكاملة لجميع مدن المملكة ومواقع تقديم الخدمات الإسعافية بالإضافة إلى توفير اتصال آمن وفعال عالي المستوى.

وأعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن شكره لوزير الداخلية ومساعده لشؤون التقنية وفريق العمل على الجهود التي بذلت لإنجاح مبادرة الربط التقني منوهًا في هذا الصدد بأهمية الربط التقني مع مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 والاستفادة من التقنيات الأمنية والخدمية التي توفرها وزارة الداخلية.

حضر الحفل، الذي شهد عرضًا مرئيًّا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء عبدالرحمن الصالح، ومدير الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية العقيد محمد بن عبدالرحمن الرشيد، ومدير مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 ومدير برنامج الاتصال الأمني الموحد بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، ومدير مشروع شبكة الألياف البصرية المقدم نايف اللحياني وعدد من المختصين من الجهتين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم شركاء النجاح وعدد من الحضور.