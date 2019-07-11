سفير المملكة بالرباط يبحث مع وزير الصحة المغربي تطوير العلاقات بين البلدين

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الخميس، الدكتور أنس الدكالي، وزير الصحة المغربي، في مكتبه بالرباط.

وتناول اللقاء، العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.

من جهة أخرى، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب اليوم بمقر السفارة، وفدًا من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المستشار عبدالله بن محمد الرميح.

ضم الوفد كلًا من المهندس علي بن محمد الوقيان، والمهندس نواف بن فهد السنيد، بمناسبة زيارة الوفد إلى المملكة المغربية لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها، والتي يسهم الصندوق في تمويلها.