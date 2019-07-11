بالصور.. اختتام المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بحائل

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ممثلة بإدارة شؤون المعلمين (بنين، بنات)، اليوم الخميس، احراءات مطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل، واستكمال مسوغات التعيين لـ٣٧ مرشحاً، و٩٥ مرشحة، في عدد من التخصصات.

ووقف المدير العام الدكتور يوسف بن محمد الثويني ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان، على سير عملية المقابلات، مقدما الدعم والتوجيه للمشرفين والمرشحين.

كما زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي، مقر مقابلات المرشحات وقدمت كلمة توجيهية للمرشحات مؤكدة أهمية دور المعلمة في العملية التعليمية، وأنها القدوة الحسنة التي يحتذى بها بين أوساط الطالبات، مشيرة إلى أهم متطلبات المهنة التي ينبغي الالتزام بها، متمنية لهن التوفيق والسداد في مسيرتهن التعليمية.

من جهته، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين خالد الصالح ومساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين «كفى الكود»، أنه تم استكمال كافة إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية ورفعها بالنظام الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية وبالتعاون من إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة، حيث تواجد فريق طبي خلال الأسبوع لاستكمال إجراءات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات، وذلك تسهيلاً للإجراءات خاصة وأن معظم المرشحين والمرشحات من خارج المنطقة، وسوف يتم بأذن الله تعالى استكمال إجراءات التعيين والتوجيه للمدارس حسب الخطة الزمنية الوزارية.

واستقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل المعلمين والمعلمات، ووفرت سكن بسعر رمزي بالتعاون مع شقق جبلة، مع خدمة التوصيل من المطار وإلى مقر المقابلات.