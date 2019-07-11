الملامح المناخية لموسم حج 1440

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مكة المكرمة
وتشير التوقعات على مكة المكرمة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية، وتوقعات الأمطار حول المعدل، علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحيانا.
50 درجة حرارة
وبين التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية، ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية، فيما كان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 مليمتر ، و 35 مليمتر خلال اليوم ، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9-15 كيلو متر في الساعة .
المدينة المنورة
وتشير التوقعات على المدينة المنورة احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علما بأنه خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة. كما بين التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى، و 30.3 للصغرى، و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان 39.6 مليمتر، و 38.5 مليمتر خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كيلو مترا في الساعة.
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