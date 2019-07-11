جامعة الملك خالد تعلن نتائج الدفعة الثانية لقبول البكالوريوس والدبلوم

وأكد "القرني" على المرشحين في الدفعة الثانية، ضرورة تأكيد قبولهم إلكترونيًّا خلال المدة المحددة والمعلن عنها، لأن عدم تأكيد قبولهم يعني إلغاء ترشيحهم، ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات من خلال موقع الجامعة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 من الشهر الهجري الجاري، عن طريق خدمتي القبول الفوري وتغيير القبول، حيث يمكن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه الاستفادة منهما وفق ضوابط القبول.
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