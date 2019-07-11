السعودية اليوم / جمرك الرقعي يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة حفرالباطن الخضراء لزراعة ١٠٠٠ شتلة بالمنفذ



حفر الباطن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

‏ وقعت إدارة جمرك الرقعي عقد شراكة مع رابطة حفر الباطن الخضراء بحضور مدير جمرك الرقعي علي الحمامة ‎، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال تحسين البيئة وإظهار العناية بها من خلال "التشجير"، كما تضمنت تزويد منفذ الرقعي بعدد (1000) شتلة من الأشجار المحلية.

وعبّر مدير جمرك الرقعي عن شكره للرابطة على مبادراتها البيئية ، مشيراً إلى حرص الهيئة العامة للجمارك، وبتوجيهات معالي محافظ الهيئة الأستاذ أحمد الحقباني، على المشاركة والدعم لجميع المبادرات التي تخدم الوطن والمواطنين وما يواكب مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

18:57ت م

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