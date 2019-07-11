«وحدة الأمة»: السعودية تُقدِّم خدماتها لجميع الحجاج دون تمييز

شكرا لقرائتكم خبر عن «وحدة الأمة»: السعودية تُقدِّم خدماتها لجميع الحجاج دون تمييز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
أكد مؤتمر وحدة الأمة المُنعقد في إسلام أباد اليوم (الخميس)، أن المملكة العربية السعودية تُرحِّب بجميع الأطياف على أراضيها لأداء مناسك الحج، وتترفع في هذه القضية عن أي اعتبارات وتُقدِّم خدماتها لجميع الحجاج على حد سواء دون تمييز ولا تفرقة.
وشدد المشاركون على أهمية المحافظة على فريضة الحج وخلوها من المظاهر الفاسدة، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحات لرفع الشعارات السياسية.
وثمَّن الحضور الخدمات المتميزة والرعاية الشاملة التي يحصل عليها حجاج باكستان، والتي تعكس عمق العلاقة الأخوية المتجذرة بين البلدين والحكومتين والشعبين الشقيقين.
وأثنى الجميع على استضافة المملكة هذا العام لـ1000 حاج من أسر شهداء فلسطين على نفقة قائد الأمة الملك سلمان، الذي جعل قضية فلسطين القضية الأم والأهم داخل منظومة السياسة السعودية.
وأعلن المشاركون تأييدهم الكامل وثقتهم بكافة الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والتي تعتبر بمثابة القلب النابض للأمة، وكذلك تأييدهم لكافة الإجراءت التي تعتمدها القيادة السعودية لتوحيد صفوف الأمة.
وأشاد الجميع بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودوره المحوري لخدمة مصالح المسلمين.
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