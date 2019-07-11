- 1/2
- 2/2
أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة.
وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة.
يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.
إعلان المرشحين للقبول بجامعات الرياض عبر بوابة "القبول الموحد"فهد الغبيوي الخليج 365 2019-07-11
أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة.
وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة.
يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:44 PM
ولجنة القبول تدعوهم للتأكيد قبل الاثنين المقبل
أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الخميس؛ نتائج المرشحين للقبول في الجامعات بالمنطقة.
وطالبت الجامعات المرشحين بضرورة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد القبول في التخصصات المرشحين لها، في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأنه سيتم استبعاد من لم يؤكد قبوله خلال المدة المعلنة.
يذكر أن بوابة القبول الموحد تضم جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، والمجمعة.
، إعلان المرشحين للقبول بجامعات الرياض عبر بوابة "القبول الموحد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان المرشحين للقبول بجامعات الرياض عبر بوابة "القبول الموحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.